Туск пов'язав скандал із прослуховування політиків у Польщі з Україною

Як передає кореспондент УНІАН з Польщі, про це він заявив сьогодні на прес-конференції після переговорів з главою уряду Іспанії.

"Метою є не відставка одного чи кількох міністрів, а параліч усього уряду та ... параліч можливостей польської держави у досить ключовому моменті, яким є переломна мить в Європі та ситуація в Україні",- сказав прем’єр.

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Туск відзначив, що вважає невипадковим, що записи приватних розмов польських політиків були оприлюднені саме зараз.

"Те, що відбувається на схід від польських кордонів, те, що буде відбуватися найближчим днями у Брюсселі, чітко показує, що сильна позиція Польщі - як у справах України, так і нової політичної архітектури Європи - мала би значення", - сказав він.

"Без сумніву, незалежно від намірів окремих акторів цієї заплутаної справи, акція з прослуховування політиків дестабілізує та зменшує можливості польської держави", - відзначив він.

Водночас прем'єр Польщі заявив, що не буде звільняти нікого з уряду через цю справу, назвавши першочерговим завданням знайти тих, хто стоїть за нею.

"Люди, які злочинним шляхом організовують прослуховування, не будуть диктувати польському уряду, що йому робити в справах відставки чи призначення нових міністрів", - наголосив Туск.

«Касетний скандал» виник у Польщі тиждень тому після оприлюднення польським тижневиком Wprost записів розмов низки польських політиків, котрі їх компрометують в очах громадськості. Учасники цих розмов, серед яких глава Нацбанку, міністр внутрішніх справ, екс-міністр транспорту та глава польського МЗС, не ставили під сумнів те, що ті розмови дійсно мали місце, але заявили, що записи представлено у "зманіпульованому" вигляді.

Найбільший західний сусід України Польща вважається найактивнішим прихильником європейської інтеграції українців та жорсткіших санкцій проти Російської Федерації за її дії в українській державі.

Туск після захоплення Росією українського Криму також виступив з низкою ініціатив, направлених на зменшення енергетичної залежності Євросоюзу від росіян, котрі Рада ЄС має обговорити на своєму найближчому засіданні 26-27 червня.