Виконавці теракту біля туристичного об'єкту в Єгипті могли бути іноземцями - ЗМІ

На це, за даними місцевих ЗМІ, вказують численні очевидці, повідомляє ТАСС.

Так, головним свідком став таксист на ім'я Хайсам, який підвозив терористів до місця запланованої атаки. Він розповів новинному порталу "Аль-Яум ас-Сабіа", що його зупинив на дорозі невідомий чоловік і попросив підкинути двох клієнтів до храмового комплексу. В дорозі єгиптянин запідозрив недобре в поведінці своїх пасажирів. "У першу чергу, мене збентежило те, що вони говорили незрозумілою мовою - це був не єгипетський діалект, навіть не арабська, - зазначив луксорський таксист. - Ще у них була темна шкіра, а у одного - червоне обличчя".

Читайте такожТерорист-смертник підірвався біля популярного туристичного об'єкту в Єгипті (відео, фото)

Сумніви у Хайсама посилилися, коли, прибувши до місця призначення, він спробував допомогти пасажирам витягнути сумки з багажника. "Я здивувався, коли вони категорично заборонили мені робити це, полізли мало не з кулаками і, накричавши, відігнали убік, - розповів водій. - За візництво я попросив 50 єгипетських фунтів, проте несподівано з кафетерію біля храму вийшов ще один чоловік, котрий чекав там моїх клієнтів, який сказав мені, що ця поїздка коштує не більше 20 фунтів. І спілкувався він вже на арабському, схожому на говір країн Перської затоки, а його обізнаність про розцінки вказувала на те, що він добре знає місцевість".

Зрозумівши, що відбувається щось недобре, таксист негайно попрямував до поліцейських, які чергували біля входу в храм. "Я сказав їм: "Ідіть, там підозрілі люди, у них може бути вибухівка", - повідомив він.

Як свідчили інші очевидці, виконавці теракту зайшли в кафе і замовили лимонний сік. "Говорили вони на діалекті однієї з північноафриканських країн, можливо, Алжиру або Тунісу, - згадують місцеві жителі. Через кілька хвилин за наводкою таксиста до них попрямували правоохоронці, виникло збентеження, чужинці розгубилися, але потім несподівано відкрили вогонь по поліцейським і спробували втекти". У перестрілці одного з бойовиків було знищено, другий встиг привести в дію вибуховий пристрій, а ще один був поранений і схоплений.

Причому, за словами свідків, спільники смертника, які вижили після вибуху, зробили спробу прорватися на територію Карнака, маючи намір розстріляти як можна більше людей. Однак капітан поліції, який переслідував їх, встиг нейтралізувати одного нападника, іншому несподівано шлях перегородив власник сувенірної лавки, який сильним ударом повалив його на землю, а приспілі силовики скрутили бойовика. На автобусній стоянці, поруч з якою стрімко розвивалися події, було багато туристів, що впали з першими пострілами на землю.

У підсумку жертв серед іноземців і єгиптян вдалося уникнути. Поранення отримали п'ятеро громадян АРЄ - троє поліцейських і двоє місцевих жителів, у тому числі співробітник кафетерію. Пильність таксиста і оперативні дії силовиків допомогли запобігти кривавій драмі. Адже, враховуючи знайдений пізніше в сумках бойовиків арсенал, - дев'ять гранат, п'ять фугасів, два автомати з 21 спорядженим магазином та інше стрілецьку зброю, - не важко уявити, що вони могли влаштувати, прорвавшись в храм, де в цей час знаходилося близько 600 осіб.