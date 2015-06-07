Під час теракту на ринку на північному сході Нігерії загинули 16 осіб

Як повідомило агентство Reuters, відповідальність за організацію теракту поки не взяла на себе жодна з діючих у регіоні екстремістських угруповань.

2 червня в місті Майдугурі на північному сході країни терорист-смертник підірвав себе на скотному базарі Гамбору. Тоді загинули більше 50 осіб. Теракт здійснив бойовик радикального ісламістського угруповання "Боко харам" ("Західна освіта - гріх" в перекладі з мови хауса). Воно домагається створення ісламського халіфату і введення норм шаріату (ісламського права) на всій території Нігерії. Її бойовики також здійснюють напади на території сусідніх країн - Нігера, Камеруну і Чаду, пише ТАСС.

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29 травня президент Нігерії Мухаммаду Бухарі обіцяв продовжити боротьбу з бойовиками радикального угрупування "Боко харам".

Він назвав його угрупованням, що складається з "божевільних і безбожників, які віддалися від ісламу настільки, наскільки це можна уявити".

Бухарі повідомив, що в Майдугурі (місто на північному сході Нігерії, адміністративний центр федерального штату Борно) розміститься новий центр військового командування операцією проти радикалів.

"Не можна добитися перемоги, маючи командний центр в Абуджі", - сказав президент, додавши, що держава зробить все заради звільнення понад 200 дівчат, викрадених екстремістами в квітні.