У Туреччині в результаті теракту постраждали 153 людини, двоє загинули

Подвійний теракт на мітингу прокурдської Народно-демократичної партії (НДП) в турецькому Діярбакирі є провокацією зовнішніх сил, спрямованої на зрив запланованих на 7 червня парламентських виборів в Туреччині, заявив глава відділення правлячої Партії справедливості і розвитку в Діярбакирі Мухаммед Акар. Про це повідомляють РИА Новости.

Як повідомляється, сьогодні ввечері перед початком мітингу НДП в Діярбакирі прогриміли два вибухи, які, за попередньою версією, були кваліфіковані як теракти. За даними міського департаменту охорони здоров'я, загинули два учасника мітингу, в тому числі 16-річний підліток. 153 людини були поранені, з них 25 перебувають у критичному стані.

"Немає ніякого сумніву, що це провокація зовнішніх сил. Вона вигідна лише тим, хто хоче зірвати вибори і втягнути Туреччину у безодню хаосу. Мета провокаторів — зіштовхнути між собою турків і курдів. Однак зараз масових заворушень у місті немає. У деяких районах міста проходять стихійні акції протесту, але поки вони не виходять за рамки закону", — сказав Акар.

Читайте такожУ Туреччині протестують проти ісламізації освіти, поліція застосувала водомети і сльозогінний газВін висловив сподівання, що владі вдасться утримати ситуацію під контролем, хоча з урахуванням великого числа поранених, частина з яких знаходяться у важкому стані, подальший розвиток подій у місті передбачити складно.

"Представники всіх політичних закликають зберігати спокій і не піддаватися на цю провокацію. Я говорив зі своїми колегами з інших партій. Всі обурені і шоковані подією. Це загальний осуд дає надію, що жителі Діярбакира не піддадуться на цю провокацію, і її організатори не досягнуть своїх цілей", — додав співрозмовник агентства.

У Туреччині 7 червня пройдуть парламентські вибори. Близько 56 мільйонів громадян Туреччини зможуть взяти в них участь. Їм належить зробити вибір з 20 партій, що претендують на місця в парламенті.