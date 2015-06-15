Президент Литви про розміщення американської зброї: вітаємо і чекаємо

Про це сказала Президент Литви Даля Грібаускайте, повідомляє Delfi.

"Ці плани були оголошені ще в лютому в документі Сенату, вони є результатом зустрічі в Уельсі. Ці рішення були прийняті ще рік тому, і в лютому були оприлюднені, зараз про це тільки написали в зарубіжних ЗМІ. Тобто, це ніяка не новина, нам ці рішення відомі, ми їх підтримуємо і чекаємо", - зазначила вона.

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Як повідомляв УНІАН, для стримування вірогідної російської агресії в Європі фахівці оборонного відомства США запропонували відправити у кілька країн Балтії і Східної Європи танки, бойові машини піхоти і іншу важку техніку, а також до п'яти тисяч солдатів.

Незабаром Польща і Литва підтвердили переговори з США про розміщення озброєнь на своїх територіях.