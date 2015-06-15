Кількість жертв повені в столиці Грузії зросла до 13 осіб

Про це з посиланням на грузинське МВС повідомляє ТАСС.

"Сьогодні в Тбілісі знайдено тіло ще одного загиблого, кількість загиблих внаслідок стихії людей зросла до 13. Без вісті зниклими вважаються 9 осіб", - зазначили в МВС.

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За даними інших джерел, тіло 13-го загиблого було знайдено рятувальниками під час демонтажу одного з приватних будинків, зруйнованих внаслідок стихії. Загиблим виявився літній чоловік.

У той же час у МВС зазначили, що "14 осіб, які вважалися безвісти зниклими, знайшлися, повернулися до дому і до близьких".

Як повідомлялося, у ніч на 14 червня і протягом всього наступного дня в результаті сильної багатогодинної зливи і виходу з берегів річки Вере в Тбілісі були затоплені двори і перші поверхи більше сотні приватних одноповерхових і двоповерхових будинків, ряд підземних переходів, площ, ділянки автотрас, лінії електропередач та газопостачання.

Кілька десятків сімей залишилися без житла. За рішенням мерії вони тимчасово розселені в готелях і на держдачах на околиці Тбілісі.

Річка, яка вийшла з берегів, затопила частину території міського зоопарку: деякі тварини загинули, а інші, в тому числі тигри і ведмеді, втекли з вольєрів. Частину тварин-втікачів у неділю повернули в зоопарк, інших довелося застрелити - вони представляли загрозу для життя людей. За даними МВС, до цих пір в Тбілісі і на околицях міста ведеться пошук ще кількох тварин.