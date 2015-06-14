Крокодили на вулицях, жертви і мільйони доларів збитку - результати повені в Грузії (фото, відео)

Збиток, нанесений Тбілісі стихією, імовірно, складе кілька десятків мільйонів ларі (2,2 ларі дорівнює 1 долару), заявив глава Ради безпеки і управління кризами, яка діє при уряді, Міндія Джанелідзе, передають РИА Новости.

Із затопленого зоопарку втекли понад 30 хижих тварин — вовків, тигрів, ведмедів. Влада попросила городян не залишати будинки. Мер міста Давид Нарманія повідомив про вісім жертв повені.

"Говорити про точну кількість збитку поки рано, так як йде процес підрахунку. Але, за попередньою інформацією, збитки перевершать кілька десятків мільйонів ларі", — заявив Джанелідзе.

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За його словами, до врегулювання наслідків природного НП підключені всі відомства, постраждалі сім'ї перевезені у тимчасові пункти розміщення.

В адміністрації президента Грузії Георгія Маргвелашвілі заявили, що з президентського резервного фонду буде виділена сума, необхідна для першої допомоги постраждалим.