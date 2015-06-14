Руйнівна повінь у Тбілісі: з місцевого зоопарку втекли леви, вовки і ведмеді (фото)

Про це заявив керівник агентства моніторингу тварин при мерії Тбілісі Тимур Пхаладзе, повідомляє РИА Новости.

"Ведуться пошуки шести левів, шести тигрів, семи ведмедів і 13 вовків", — заявив Пхаладзе.

Читайте такожУ Криму сильна злива викликала повінь, ряд міст залишився без світла та інтернету (відео)

Як зазначається, мер Тбілісі Давид Нарманія у свою чергу закликав городян не залишати свої будинки, поки всі тварини не будуть знайдені. До пошуків хижаків підключені служби МВС.

У свою чергу, як повідомляє Грузія.online з посиланням на Раду безпеки та управління кризами, відомо, що рятувальники вже ліквідували всіх вовків і деяких інших тварин.

Як повідомляв УНІАН, число жертв потужної повені в Тбілісі зросло до десяти осіб.

Багатогодинна злива, що пройшла у грузинській столиці, також призвела до підтоплення декількох районів міста. Затоплені двори, перші поверхи та підвали більше сотні приватних будинків, кілька підземних переходів, площ, постраждав і Будинок юстиції. У воді через річку, що вийшла з берегів, виявилася також територія Тбіліського зоопарку. З вольєрів втекла частина тварин.