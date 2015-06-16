В ЄС вирішують, як поділити нелегальних мігрантів
У вівторок, 16 червня, голови МВС країн Євросоюзу починають переговори про розміщення тисяч мігрантів, які намагаються потрапити до ЄС, перетинаючи Середземне море.
Відомо, що ключовим питанням під час переговорів стане план щодо більш рівномірного розміщення мігрантів між 28 країнами блоку.
Зараз найбільшу кількість біженців приймає Італія, Греція та Мальта.
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У свою чергу влада деяких європейських держав вважає, що мігрантів не можна змушувати їхати до країн, в яких вони не хочуть жити.
При цьому Італія та Франція продовжують обмінюватися докорами через мігрантів, які опинилися в італійському прикордонному містечку Вентиміглія.
Міністр внутрішніх справ Італії Анжеліно Альфано заявив, що відмова Франції впустити їх у країну є ляпасом всій Європі. У відповідь міністр внутрішніх справ Франції Бернар стратили наголосив, що Італія зобов'язана сама вирішувати долю мігрантів, які опинилися на її території.
Більшість мігрантів з Африки та країн Близького Сходу прибувають до ЄС по Середземному морю на переповнених суднах. Тільки цього року в морі потонули понад 1800 біженців.