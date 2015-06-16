В ЄС вирішують, як поділити нелегальних мігрантів

Відомо, що ключовим питанням під час переговорів стане план щодо більш рівномірного розміщення мігрантів між 28 країнами блоку.

Зараз найбільшу кількість біженців приймає Італія, Греція та Мальта.

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У свою чергу влада деяких європейських держав вважає, що мігрантів не можна змушувати їхати до країн, в яких вони не хочуть жити.

При цьому Італія та Франція продовжують обмінюватися докорами через мігрантів, які опинилися в італійському прикордонному містечку Вентиміглія.

Міністр внутрішніх справ Італії Анжеліно Альфано заявив, що відмова Франції впустити їх у країну є ляпасом всій Європі. У відповідь міністр внутрішніх справ Франції Бернар стратили наголосив, що Італія зобов'язана сама вирішувати долю мігрантів, які опинилися на її території.

Більшість мігрантів з Африки та країн Близького Сходу прибувають до ЄС по Середземному морю на переповнених суднах. Тільки цього року в морі потонули понад 1800 біженців.