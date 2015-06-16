У Європарламенті представили доповідь Нємцова "Путін. Війна"

Доповідь була презентована у вівторок в Брюсселі за участю співавтора Іллі Яшина, співголови російської опозиційної партії «Парнас» Михайла Касьянова, депутатів Європейського парламенту, передає власний кореспондент УНІАН. Копії доповіді були роздані учасникам конференції.

Відкриваючи захід, Касьянов заявив, що твердження російського керівництва про те, що начебто в Україні немає ні російських військових, ні російської військової техніки, "є брехнею".

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"Ця доповідь говорить правду. Ми сподіваємося, що в ЄП буде зроблена відповідна оцінка", - наголосив він.

Російський політик зазначив, що відповідно до статистики, понад 50% населення Росії отримують інформацію з двох телевізійних каналів. Проте, на його переконання, "ця брехня вже на багатьох не спрацьовує, ситуація змінюється".

"Питання війни в Україні - це питання майбутнього Росії, в якій країні ми будемо жити. Ніхто не може порушувати архітектуру безпеки", - вважає Касьянов.

Він повідомив, що докази участі Росії у війні з Україною, які наведені у доповіді, зібрані з відкритих джерел. "Цей воєнний конфлікт створений Кремлем, і ця доповідь повинна бути вивчена в ЄС", - наголосив політик.

Доповідач Яшин у свою чергу заявив, що "цій війні треба покласти край". "Її треба зупинити, але для цього потрібні рішучі, консолідовані дії, тактика загравання з Путіним призведе до ескалації. Ми зробимо все, щоб переконати суспільство у цинічний природі цієї війни", - заявив він.

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Також у рамках заходу була представлена й інша доповідь Атлантичної Ради "Путінська війна в Україні".

Як повідомляв УНІАН, 12 травня у Москві відбулася презентація доповіді «Путін. Війна», підготовленої соратниками убитого наприкінці лютого російського опозиціонера Нємцова на основі зібраних ним матеріалів.

Доповідь складається з 12 глав і описує всі аспекти російського вторгнення в Україну.

Зокрема, автори документа пояснюють, навіщо президенту РФ Володимиру Путіну потрібна війна в Україні, а також описують методи роботи російської пропаганди.

Окремо автори розповідають, як Росія анексувала Крим, наводять докази участі російських військових у боях на сході України.

У документі пояснюється, що російські бойовики не є добровольцями, оскільки отримують гроші за участь в бойових діях.

У доповіді наводяться дані багатьох російських військових, які загинули в Україні, а також докази постачання озброєнь і військової техніки бойовикам на Донбас.

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Також прихильники Нємцова мають намір презентувати доповідь про російське вторгнення в Україну «Путін. Війна» у містах Росії й за кордоном.

Нагадаємо, Нємцова було убито у Москві у ніч на 28 лютого. Після смерті політика стало відомо, що він працював над доповіддю про те, що на сході України на боці терористів воюють російські війська.