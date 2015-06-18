Ємен: десятки людей загинули через вибухи в столиці - ВВС

01:28, 18 червня 2015
Світ
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Десятки людей загинули внаслідок низки вибухів у мечетях у єменській столиці Сані, заявила влада країни.

REUTERS

Щонайменше у двох випадках вибухнули начинені вибухівкою авто, повідомляє BBC Україна. Представники сил безпеки заявили про загибель понад 20 людей.

На фотографіях, оприлюднених у Twitter, видно одну із будівель, що постраждала від вибухів.

За словами очевидців, вибухи прогриміли, коли люди сходилися до мечетей до вечірньої молитви.

REUTERS

За повідомленнями, також постраждала будівля, що використовувалася як штаб-квартира повстанцями-хуситами.

Відповідальність за вибухи взяло на себе ісламістське угруповання "Ісламська держава".

REUTERS

У заяві, оприлюдненій у мережі, представники "Ісламської держави" заявили, що вибухівка була закладена у чотирьох машинах поруч із двома мечетями, а також із будинком та офісом, що належали, як заявили в "ІД", "хуситським відступникам".

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За даними ООН , за дев'ять місяців конфлікту в Ємені загинули понад 2 тисячі людей, із них 1,4 тисячі - цивільні.

Міжнародна коаліція на чолі з Саудівською Аравією здійснює авіаудари у Ємені із березня - після того, як повстанці-хусили взяли під контроль більшу частину території країни, включно із Саною, а президент Мансур Хаді вимушений втекти до Ер-Ріяда.

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