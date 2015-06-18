Ємен: десятки людей загинули через вибухи в столиці - ВВС

Щонайменше у двох випадках вибухнули начинені вибухівкою авто, повідомляє BBC Україна. Представники сил безпеки заявили про загибель понад 20 людей.

На фотографіях, оприлюднених у Twitter, видно одну із будівель, що постраждала від вибухів.

За словами очевидців, вибухи прогриміли, коли люди сходилися до мечетей до вечірньої молитви.

За повідомленнями, також постраждала будівля, що використовувалася як штаб-квартира повстанцями-хуситами.

Відповідальність за вибухи взяло на себе ісламістське угруповання "Ісламська держава".

У заяві, оприлюдненій у мережі, представники "Ісламської держави" заявили, що вибухівка була закладена у чотирьох машинах поруч із двома мечетями, а також із будинком та офісом, що належали, як заявили в "ІД", "хуситським відступникам".

Читайте такожІДІЛ має можливості для створення власної ядерної бомби – ЗМІУ березні внаслідок нападів "Ісламської держави" на мечеті в місті Сана загинули більше 130 людей.

За даними ООН , за дев'ять місяців конфлікту в Ємені загинули понад 2 тисячі людей, із них 1,4 тисячі - цивільні.

Міжнародна коаліція на чолі з Саудівською Аравією здійснює авіаудари у Ємені із березня - після того, як повстанці-хусили взяли під контроль більшу частину території країни, включно із Саною, а президент Мансур Хаді вимушений втекти до Ер-Ріяда.