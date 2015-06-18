Більшість поляків і німців вважають РФ винною у війні на Донбасі

Про це свідчать результати міжнародних досліджень, які у Польщі і Німеччині провели експерти Фонду Бертельсмана й Інституту публічної політики (Австрія – Польща) за підтримки Єврокомісії, передає радіо "Свобода". Дослідження під назвою "Разом чи порізно: погляди поляків, німців і росіян на російсько-український конфлікт" презентували у сьогодні у Києві.

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Згідно з дослідженням, понад 70% громадян Німеччини і Польщі зазначають, що внаслідок порушення територіальної цілісності України і системи регіональної безпеки відносини їхніх держав з Росією є "поганими" або "дуже поганими".

"Німеччина продемонструвала найбільший рівень падіння довіри і симпатій до Росії: якщо два роки тому більшість німецьких громадян позитивно ставились до Росії, то з появою "ввічливих зелених чоловічків" у Криму симпатії німців до Росії поступово змінювались на несприйняття її методів і дій. На сьогодні до 70% німців вважають відносини з Росією "поганими", – заявив соціолог Лукас Венерський з Інституту публічної політики.

Також у рамках досліджень були опитані провідні європейські економісти і політологи щодо перспектив євроінтеграції України. За даними Інституту публічної політики, більшість науковців вважають, що без здійснення глибинних внутрішніх реформ і деолігархізації Україна не досягне успіху, перетворившись на "державу-лузера", повідомили експерти на презентації.