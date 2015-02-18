Більшість поляків вважає, що конфлікт в Україні загрожує їхній безпеці

Про це свідчать дані останнього опитування Центру дослідження громадської думки CBOS, передає Польське радіо. У той же час 67% бачать у подіях на сході України загрозу для всієї Європи, а 55% - для всього світу.

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56% опитаних вважають, що Польща разом з іншими країнами-членами ЄС має підтримувати Україну. А 6% зазначили, що Польща зобов'язана особливо підтримувати своїх східних сусідів.

Разом з тим 33% респондентів воліли б, щоб Варшава жодним чином не брала участі в українських подіях. 62% виступають проти польської фінансової допомоги Україні, вдвічі менше респондентів виступають за те, щоб Варшава таку допомогу надала.

Поляки негативно оцінили також рішення голови уряду Єви Копач надати Києву кредит у 100 млн євро - 41% вважають, що це непомірний тягар для польської економіки. Лише 23% вважають, що це була хороша ініціатива, а 5% - що це занадто скромна пропозиція з боку Польщі.

В оцінці санкцій, які ЄС вже ввів проти Росії, думки поляків розділилися: 51% оцінюють їх як недостатні, 20% - як адекватні, 8% - як надмірні.