Майже 80% німців не довіряють путінській Росії - опитування

Як повідомляє польське агентство РАР, про це свідчать опубліковані сьогодні результати опитування німецького телеканалу ARD.

Згідно з даними опитування, за гідного партнера Росію вважають лише 17% респондентів, що на 3 п.п. менше, ніж у грудні.

Водночас на 11 п.п. - до 65% - зросла кількість німців, котрі підтримують санкції західних країн проти РФ у зв'язку з російською агресією проти України.

Читайте такожОпитування: німці підтримують санкції проти РФ, але не бачать Україну в НАТОАгентство зазначає, що більшість німців також підтримує активізацію зусиль НАТО для врегулювання конфлікту в Україні: за це виступає 49% опитаних, 46% висловилися проти.

"Німці песимістично оцінюють майбутні відносини між Заходом та Росією. Семеро з десятеро осіб вважають, що відносини погіршаться; лише 29% мають протилежну точку зору", - відзначає РАР.