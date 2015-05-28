Джихадисти провели масову розправу в амфітеатрі Пальміри

Базований у Лондоні Сирійський центр моніторингу дотримання прав людини повідомляє, що свідками розправи стали місцеві жителі, яких бойовики зігнали в амфітеатр, передає Бі-бі-сі. З моменту захоплення бойовиками Пальміри, за даними правозахисників, були вбиті близько 250 осіб.

Бойовики "Ісламської держави" захопили частину Пальміри 16 травня, проте встановити контроль над містом їм вдалося лише 20 травня. Частина жителів покинула місто до приходу бойовиків.

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За даними Сирійської організації зі спостереження за правами людини, в боях за Пальміру загинули як мінімум 300 сирійських солдатів.

Зазначимо, Пальміра відома своїми пам'ятками культури, які входять до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Крім цього, на півночі Іраку, біля міста Тікріт ексгумовані останки 470 людейк, імовірно, убитих бойовиками "Ісламської держави". За даними іракської влади, масові вбивства відбулися після захоплення Тікріта джихадистами.

У червні 2014 року в полон до ісламістів потрапили близько 1700 іракських солдатів, які перебували на військовій базі Спайкер. Урядові сили повернули контроль над містом 2 місяці тому.