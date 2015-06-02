ІДІЛ готує з викрадених дітей шпигунів та терористів-смертників – Newsweek

ІДІЛ викрала близько 500 іракських дітей-біженців, і готує їх як піхотинців, шпигунів і навіть смертників-терористів, пише DT.ua з посиланням на видання Newsweek.

Передбачається, що викрадені діти були перевезені на тренувальні бази ІДІЛ в Іраку і Сирії. Школярів у віці 12-15 років викрали з іракських міст Ер-Рутба, Аль-Каїм, Ани і в Рава Діяла і Анбар. Хоча звіти свідчать група була пошуку дітей з Сирії протягом деякого часу, ці діти в першу велика група повинні бути прийняті всередині Іраку.

Наташа Андерхілл, спеціаліст по боротьбі з тероризмом на Близькому Сході сказала виданню, що "вербування дітей є дуже поширеним методом для всіх груп терористів, оскільки легко навіяти дітям що-небудь і промивати їм мізки у відношенні ідеології".

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Фред Абрахамс, спеціальний радник Human Rights Watch підтвердив, що діти приєдналися до ІДІЛ у масовому порядку. Він пояснив, що деякі приєдналися до угруповання з примусу, а деякі – за власним бажанням, оскільки залишилися без сім'ї.

Крім того, часто бідним батькам ІДІЛ пропонує гроші за їх дітей. Є також кілька випадків, коли іноземні бойовики привезли з собою дітей в Ірак і Сирію. Також ІДІЛ активно вербує дівчат, оскільки передбачається, що в майбутньому у них будуть діти, яких можна буде також навчати.