ООН: кількість біженців у світі зростає майже на 43 тисячі людей на день

До "приголомшливого" зростання цього показника призвели конфлікти в Сирії, Іраку, Центральноафриканській республіці, Нігерії, Україні, йдеться в посланні генерального секретаря ООН Пан Гі Муна до Всесвітнього дня біженців, передають РИА Новости.

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"На кінець 2014 року 59,5 млн осіб - рекордна кількість, були насильно переміщені в світі. Це означає, що кожна 122-а людина сьогодні є біженцем, внутрішньо переміщеною особою або шукає притулку", - повідомив Пан Гі Мун.

За його словами, до "приголомшливого" зростання кількості біженців у світі призвели останні конфлікти в Сирії, Іраку, Україні, Південному Судані, Центральноафриканській республіці, північному сході Нігерії, Пакистані.

У заяві йдеться, що кожен день 2014 року 42,5 тис. осіб ставали біженцями, внутрішньо переміщеними особами або шукали притулку. "Цей показник зріс у 4 рази за останні чотири роки", - наголошується в посланні генсека.

При цьому тривалі конфлікти залишалися неврегульованими, "а число біженців, які змогли повернутися додому, в минулому році було найнижчим за більш ніж три десятиліття".

У зв'язку з цим генеральний секретар закликав уряди і суспільства по всьому світу "присвятити себе наданню притулку та захисту тих, хто позбувся всього в результаті конфлікту чи переслідування".