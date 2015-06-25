Путін заявив про необхідність розвитку російської армії через "виклики та ризики" біля кордонів РФ

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на прийомі на честь випускників вищих військових навчальних закладів

"Ми бачимо, що в сьогоднішньому світі чимало викликів і ризиків, у тому числі неподалік від наших кордонів. Тому сильна, оснащена сучасною зброєю армія – це запорука суверенітету і територіальної цілісності Росії, це гарантія мирного і спокійного життя мільйонів наших співгромадян. Впевнений, що ви це добре розумієте. Тому ми будемо послідовно продовжувати розвиток збройних сил, завершимо розпочаті в останні роки структурні перетворення, які підвищують ефективність системи військового управління та оперативність у прийнятті рішень", - сказав Путін.

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Він заявив, що Росія – відкрита країна світу, яка виступає за зміцнення співпраці та партнерства з усіма, хто до цього готовий.

"У нас немає і не може бути агресивних планів. Ми нікому не погрожуємо і будь-які спірні питання прагнемо вирішити виключно політичними засобами, з повагою ставимося до міжнародного права та інтересів інших країн", - сказав він.

За словами Путіна, сьогодні активно зміцнюються стратегічні ядерні сили, підрозділи військово-космічної оборони, суттєво зріс бойовий потенціал практично всіх видів і родів військ. Відповідно до держпрограми озброєння, військові арсенали поповнюються новими зразками озброєння і військової техніки, і це не тільки бронетехніка, авіація, підводні та надводні кораблі: серйозно збільшена поставка високоточної зброї, бойових роботів, безпілотних літальних апаратів, заявив Путін.

Крім того, він зазначив, що кардинально зросла інтенсивність бойових навчань, почастішали раптові перевірки військ.