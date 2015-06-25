Путін заявив про необхідність розвитку російської армії через "виклики та ризики" біля кордонів РФ
Президент Росії Володимир Путін заявив, що буде послідовно продовжувати розвиток збройних сил.
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на прийомі на честь випускників вищих військових навчальних закладів
"Ми бачимо, що в сьогоднішньому світі чимало викликів і ризиків, у тому числі неподалік від наших кордонів. Тому сильна, оснащена сучасною зброєю армія – це запорука суверенітету і територіальної цілісності Росії, це гарантія мирного і спокійного життя мільйонів наших співгромадян. Впевнений, що ви це добре розумієте. Тому ми будемо послідовно продовжувати розвиток збройних сил, завершимо розпочаті в останні роки структурні перетворення, які підвищують ефективність системи військового управління та оперативність у прийнятті рішень", - сказав Путін.
Читайте такожПолторак: армія має бути готова до відсічі на всіх напрямках, а не вгадувати, куди піде Путін
Він заявив, що Росія – відкрита країна світу, яка виступає за зміцнення співпраці та партнерства з усіма, хто до цього готовий.
"У нас немає і не може бути агресивних планів. Ми нікому не погрожуємо і будь-які спірні питання прагнемо вирішити виключно політичними засобами, з повагою ставимося до міжнародного права та інтересів інших країн", - сказав він.
За словами Путіна, сьогодні активно зміцнюються стратегічні ядерні сили, підрозділи військово-космічної оборони, суттєво зріс бойовий потенціал практично всіх видів і родів військ. Відповідно до держпрограми озброєння, військові арсенали поповнюються новими зразками озброєння і військової техніки, і це не тільки бронетехніка, авіація, підводні та надводні кораблі: серйозно збільшена поставка високоточної зброї, бойових роботів, безпілотних літальних апаратів, заявив Путін.
Крім того, він зазначив, що кардинально зросла інтенсивність бойових навчань, почастішали раптові перевірки військ.