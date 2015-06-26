Жертвами бойовиків "Ісламської держави" у сирійському Кобані стали вже 146 мирних жителів

Про це повідомляє Газета.ru з посиланням на «Аль-Арабія».

Зазначається, що бойовики увійшли в місто напередодні ввечері.

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Раніше сьогодні стало відомо, що 120 цивільних осіб були страчені бойовиками "ІД" у власних будинках або вбиті снайперами, або за допомогою ракет.

Як повідомляв УНІАН, бойовики ІДІЛ під виглядом бійців курдського ополчення (YPG) вбивали в Кобані мирних жителів.