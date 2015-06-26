У сирійському Кобані бойовики "Ісламської держави" вбили більше сотні мирних мешканців

Про це заявила моніторингова група, повідомляє ТСН.ua з посиланням на Agence France-Presse.

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"Відповідно до медичних джерел та містян Кобані, 120 цивільних громадян були страчені бойовиками "ІД" у власних будинках або убиті снайперами чи за допомогою ракет", - повідомив директор Сирійської обсерваторії з прав людини Рамі Абдель.

Як повідомляв УНІАН, бойовики ІДІЛ під виглядом бійців курдського ополчення (YPG) вбивали в Кобані мирних жителів.