У сирійському Кобані бойовики "Ісламської держави" вбили більше сотні мирних мешканців
13:47, 26 червня 2015Світ
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У сирійському місті Кобані джихадисти терористичної організації "Ісламська держава" убили щонайменше 120 мирних мешканців.
REUTERS
Про це заявила моніторингова група, повідомляє ТСН.ua з посиланням на Agence France-Presse.
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"Відповідно до медичних джерел та містян Кобані, 120 цивільних громадян були страчені бойовиками "ІД" у власних будинках або убиті снайперами чи за допомогою ракет", - повідомив директор Сирійської обсерваторії з прав людини Рамі Абдель.
Як повідомляв УНІАН, бойовики ІДІЛ під виглядом бійців курдського ополчення (YPG) вбивали в Кобані мирних жителів.
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