Бойовики ІДІЛ під виглядом бійців курдського ополчення розстрілюють мирних жителів - ЗМІ

Про це пише ZN.ua з посиланням на CNN.

"Вони були одягнені у форму YPG, і коли місцеві жителі бачили їх, то вони не боялися, і тоді вони (ІДІЛ) відкрили вогонь. Багато мирних жителів загинуло", - передає слова Насана CNN.

Читайте також"Ісламська держава" опублікувала страту 12 бойовиків "Армії ісламу"

Також надійшли повідомлення, що бойовики "Ісламської держави" напали на урядові війська у Сирії в місті Хасеке. Аналітики кажуть, що таким чином ІДІЛ намагається відвернути курдських повстанців від наступу на столицю ісламістів Ракку.

На даний момент точно невідомо, скільки мирних жителів загинули від рук терористів ІДІЛ в місті Кобані. Повідомляється, що в селі, яке розташоване недалеко від міста, ісламісти стратили не менше 20 осіб.

Як відомо, раніше терористи "Ісламської держави" атакували сирійське місто Кобані, розташоване біля турецького кордону. Відомо, що терористи привели в дію вибухівку в двох автомобілях. Також в організації стверджують, що бойовики супроводили теракт прицільною стрільбою зі стрілецької зброї. За останньою інформацією, не менше п'яти бойовиків були знищені.

Як повідомляв УНІАН, в Сирії курди, що борються з бойовиками "Ісламської держави", повернули контроль над стратегічною висотою Джебель-Маштанур біля міста Кобані.