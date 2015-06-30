Ебола повернулася в Ліберію після шеститижневого перерви

За словами заступника голови відомства Толберта Ньєнсва, медики намагаються встановити переміщення жертви лихоманки в останні дні перед смертю, передає Бі-бі-сі.

Читайте такожУ столиці Сьєрра-Леоне зафіксували новий спалах Еболи

Толберт Ньєнсв закликав ліберійців бути пильними, однак зазначив, що приводу для паніки немає.

У двох сусідніх державах - Гвінеї і Сьєрра-Леоне - фіксується зростання кількості інфікованих Еболою, що співпало з початком сезону дощів у Західній Африці.

За даними ВООЗ, жертвами найбільшого в історії спалаху геморагічної лихоманки стали понад 11 тис. осіб.