Ебола повернулася в Ліберію після шеститижневого перерви
08:21, 30 червня 2015Світ
74 0
Міністерство охорони здоров'я Ліберії зафіксувало перший випадок захворювання геморагічною лихоманкою Ебола за 6 тижнів: інфекцію виявили у загиблого 17-річного підлітка.
REUTERS
За словами заступника голови відомства Толберта Ньєнсва, медики намагаються встановити переміщення жертви лихоманки в останні дні перед смертю, передає Бі-бі-сі.
Читайте такожУ столиці Сьєрра-Леоне зафіксували новий спалах Еболи
Толберт Ньєнсв закликав ліберійців бути пильними, однак зазначив, що приводу для паніки немає.
У двох сусідніх державах - Гвінеї і Сьєрра-Леоне - фіксується зростання кількості інфікованих Еболою, що співпало з початком сезону дощів у Західній Африці.
За даними ВООЗ, жертвами найбільшого в історії спалаху геморагічної лихоманки стали понад 11 тис. осіб.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter