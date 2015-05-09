ООН оголосила Ліберію вільною від Еболи

У заяві Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) говориться, що «спалах лихоманки Ебола в Ліберії зупинився», пише Радіо Свобода.

У ВООЗ заявляють, що 42 дні пройшло з моменту останнього підтвердженого смертельного випадку.

У вересні минулого року в Ліберії фіксували більше 400 нових випадків щотижня.

Сполучені Штати Америки привітали Ліберію з придушенням спалаху лихоманки Ебола, але попередили, що у регіоні не можуть заспокоюватися, поки хвороба не ліквідована в сусідній Сьєрра-Леоне і Гвінеї.

Читайте такожУ трьох країнах Африки від лихоманки Ебола загинуло більш як 11 тисяч людей - ВООЗУнаслідок нинішнього спалаху хвороби Ебола, що почався минулого року, загинуло вже майже десять тисяч людей, головно у країнах Західної Африки.

Хвороба ебола, яку викликає однойменний вірус ебола, призводить до гарячки й сильного болю, блювоти і проносу, порушення функції печінки й нирок і в деяких випадках до внутрішніх і зовнішніх крововиливів. Упродовж тижня-двох настає смерть майже в половини хворих. Дієвих вакцин і лікування наразі не існує. Передається вірус, як вважають, тільки шляхом фізичного контакту з хворими чи з продуктами їхньої життєдіяльності.