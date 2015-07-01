В Іспанії набув чинності закон про обмеження протестів

Закон дає поліції більше прав для розгону демонстрацій, а простір для протестів біля будівель органів влади скорочується, передає Бі-бі-сі.

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Серед іншого, для маніфестантів буде обмежена можливість протестувати біля будівель конгресу і сенату в Мадриді, а також біля урядів регіонів.

Крім того, поза законом тепер протести проти виселення. Штраф для організаторів незаконного мітингу може скласти 600 тис. євро ($669 тис.).

Тисячі маніфестантів вийшли у вівторок на вулиці Мадрида в знак протесту проти прийняття закону, який вони вважали зазіханням на свободу слова.