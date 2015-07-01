В Іспанії набув чинності закон про обмеження протестів
08:19, 01 липня 2015Світ
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Закон "Про цивільну безпеку", що викликав невдоволення у правозахисників і профспілок, набув чинності в Іспанії.
REUTERS
Закон дає поліції більше прав для розгону демонстрацій, а простір для протестів біля будівель органів влади скорочується, передає Бі-бі-сі.
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Серед іншого, для маніфестантів буде обмежена можливість протестувати біля будівель конгресу і сенату в Мадриді, а також біля урядів регіонів.
Крім того, поза законом тепер протести проти виселення. Штраф для організаторів незаконного мітингу може скласти 600 тис. євро ($669 тис.).
Тисячі маніфестантів вийшли у вівторок на вулиці Мадрида в знак протесту проти прийняття закону, який вони вважали зазіханням на свободу слова.
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