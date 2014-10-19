У Барселоні провели мітинг за незалежність Каталонії (фоторепортаж)

Тисячі людей вийшли на одну з центральних площ міста, площу Каталонії.

На багатьох присутніх футболки жовтого кольору, що переважає на прапорі Каталонії, а над натовпом майорять "эстелади" - прапори, які символізують боротьбу за незалежність Каталонії, передає російська служба BBC.

На цьому тижні глава автономії Артур Мас прийняв рішення провести голосування 9 листопада не в формі референдуму, як планувалося раніше, а у формі опитування громадської думки, яке не передбачає будь-яких юридичних наслідків.

Читайте такожКаталонія відмовилася від референдуму про незалежність

Це призвело до розколу серед партій, що підтримують право автономії на самовизначення.