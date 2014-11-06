Каталонці поскаржаться ООН на уряд Іспанії

Звернення буде подано від імені низки депутатів парламенту автономії, а також мерів каталонських міст і радників з таких партій як "Ліві республіканці Каталонії" (ERC), "Конвергенція і Союз" (CiU), Демократична конвергенція Каталонії (CDC), Демократичний Союз Каталонії (UDC), Ініціатива для Каталонії - Зелені (ICV), "Об'єднані ліві та альтернатива" (EUiA) і "Нові ліві Каталонії" (NECat). Документ найближчим часом офіційно буде направлений в ООН, Європарламенту, Єврокомісії, Ради Європи та ОБСЄ.

Про це пише РИА Новости.

У зверненні до міжнародних організацій, яке було оприлюднено в каталонському парламенті в середу, йдеться, що "народ Каталонії, спираючись на демократичні закони політичного, юридичного і суверенного характеру, визнає право визначати своє політичне майбутнє".

"Позиція Іспанії суперечить законодавству і міжнародній практиці демократичних багатонаціональних країн", а "з боку іспанського уряду немає політичної волі встановити діалог і вести переговори", - йдеться в документі.

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За словами представника "Конвергенція і союз Каталонії" в парламенті Жорді Турулла, ті політики, які поставили підписи під зверненням, "становлять більшу частину населення Каталонії". "Саме йому (народу Каталонії) ми служимо, захищаємо його основні права, тому що ми нація і у нас є право вирішувати", - сказав депутат. За його словами, уряд Іспанії фактично займається "переслідуванням" каталонців шляхом численних "заборон".

Глава "Лівих республіканців Каталонії" Оріолі Жункерас передрік, що "Каталонія дуже скоро стане незалежною республікою". За його словами, "постійні заборони справляють враження, що у нас буде демократія тільки тоді, коли буде власну державу".

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У Каталонії 9 листопада відбудеться опитування про незалежність, яке буде проведено у формі своєрідної консультації з населенням. Каталонцям доведеться відповісти на питання "чи Хочете Ви, щоб Каталонія стала державою?" і "Якщо так, то чи Ви хочете, щоб Каталонія стала незалежною державою?"

Іспанський уряд вважає опитування незаконним і подав кілька позовів до Конституційного суду. У вівторок КС ухвалив черговий позов до розгляду, таким чином заблокувавши проведення опитування як мінімум на п'ять місяців. Однак влада Каталонії заявила, що проведе голосування 9 листопада.