Lufthansa запропонувала додаткові компенсації родичам жертв катастрофи Germanwings

За кожного загиблого родинам пропонують 25 тис. євро додатково до термінової допомоги, яка була виплачена раніше, повідомляє DW.COM. Відповідні пропозиції отримали адвокати родичів жертв. До цього Lufthansa виплатила родичам жертв авіакатастрофи по 50 тис. євро термінової допомоги за одного загиблого.

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Крім того, у Берліні представили проміжний звіт групи, яка працювала над рекомендаціями щодо безпеки перевезень після березневої трагедії літака Germanwings, яка забрала життя 150 пасажирів і членів екіпажу. Міністр транспорту Німеччини Александр Добриндт запропонував, зокрема, посилити контроль за пілотами. "Депресії широко поширені і в більшості випадків добре лікуються", - сказав міністр, представляючи звіт. За даними слідчих, трагедія літака Germanwings сталася через пілота, який страждав від низки хвороб.

Експерти рекомендують під час тестування пілотів на профпридатність перевірити нові методи контролю за зловживання медикаментами, наркотиками та алкоголем. Робоча група проаналізує можливість запровадження вибіркового контролю пілотів за американським зразком, розповів Александр Добриндт.

Авіаційним лікарям фахівці радять звертати більше уваги на ймовірні психосоціальні розлади в персоналу авіакомпаній. Ще одна пропозиція - запровадити обов'язкове створення на європейському рівні координаційних центрів, куди зможуть звертатися пілоти та члени екіпажу, які помічають щось дивне у власній поведінці чи поведінці колег.

Також у звіті пропонується спростити в майбутньому комунікацію між медиками, органами контролю та авіаперевізниками. Нині обмін інформацією між ними обтяжений лікарською таємницею та нормами про захист особистих даних, вважають фахівці.

Безпековий механізм дверей до кабіни пілотів експерти змінювати не пропонують. "Ми виступаємо за те, щоб не запроваджувати швидких змін", - повідомив керівник німецького федерального об'єднання авіаперевізників (BDL). Матіас фон Рандов. Правило, за яким у кабіні пілотів завжди повинні перебувати двоє людей, теж має залишитися незмінним. Такий принцип великі німецькі авіаперевізники запровадили після трагедії літака Germanwings.