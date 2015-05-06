Другий пілот Germanwings заздалегідь готувався спровокувати авіакатастрофу - доповідь

Про це йдеться в опублікованій 6 травня попередній версії доповіді французького Бюро розслідування та аналізу подій на транспорті (БЕА), передає ТАСС.

У документі наголошується, що у день катастрофи Лубіц пробував знижувати висоту польоту на рейсі з Дюссельдорфа в Барселону.

"Другим пілотом була здійснена ціла низка знижень на 100 футів (0,03 км), причому у момент, коли він сам перебував у пілотській кабіні", - вказується в доповіді. У ній сказано, що ці дії Лубіц здійснив після отримання дозволу від центру управління польотами в Бордо на початок поступового зниження під час наближення до Іспанії, тому вони залишилися непоміченими першим пілотом, який потім повернувся в кабіну.

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Свій план зі знищення літака він виконав на зворотному шляху.

БЕА також підтвердило, що дії Лубіца мали "навмисний характер". "Пілот навмисно вносив зміни в параметри роботи автопілота аж до моменту зіткнення із землею", - сказано в доповіді.

Раніше УНІАН повідомляв, що, згідно з данніми чорної скриньки, другий пілот A320 навмисне збільшив швидкість аеробуса під час зниження.

Airbus A320 бюджетної авіакомпанії Germanwings розбився 24 березня вдень у важкодоступному районі Альп. Влада Франції заявила, що жертвами аварії Airbus стали всі без винятку 150 осіб, які перебували на борту. Президент Франції Франсуа Олланд повідомив, що серед пасажирів були громадяни Німеччини, Іспанії та Туреччини.