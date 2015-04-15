У Німеччині запропонували створити систему управління літаками з землі
20:31, 15 квітня 2015Світ
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Німецька авіадиспетчерська служба Deutsche Flugsicherung запропонувала розглянути перспективи створення системи дистанційного керування пасажирськими літаками.
На реалізацію ідеї може піти не один рік / postadvertising.com
Здійснювати контроль за лайнерами з землі передбачається в екстрених випадках, передає ТАСС.
Як вважає глава DFS Клаус-Дітер Шойрле, це могло б запобігти катастрофі, на зразок тієї, що сталася з лайнером А320 німецької авіакомпанії Germanwings. За основу, за його словами, можна було б взяти систему, за якою працюють безпілотні літальні апарати.
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Однак на реалізацію цієї ідеї може піти не один рік, вважає він.
"Це все ж було б найпростішим рішенням", - сказав Шойрле. "В якості першого кроку слід зважити аргументи за і проти", - зазначив він.
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