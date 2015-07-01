У Чехії росіянина підозрюють у нападі на будинок міністра оборони
Поліція Чехії затримала 20-річного росіянина по підозрі на будинок міністра оборони країни Мартіна Стропніцького.
Про це повідомляє Европравда з посиланням на Aktualne.cz.
У Міноборони Чехії також підтвердили інформацію про затримання підозрюваного в нападі на будинок міністра.
"Оскільки поліція проводить розслідування, ми не будемо розголошувати подробиці", - заявили в міністерстві.
Як повідомляється, затриманий проживає в Чехії тимчасово. Якщо підозри підтвердяться, йому загрожує до восьми років позбавлення волі.
У той же час росіянин відкидає звинувачення.
Раніше будинок Стропніцького вже зазнавав нападу - 7 червня його оселю закидали "коктейлями Молотова". Самого міністра не було вдома, були лише троє членів його родини, ніхто не постраждав.
Перед цим міністру неодноразово приходили листи з погрозами. У них Стропніцького попереджали про неприпустимість антиросійських виступів.