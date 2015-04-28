В Криму невідомі закидали мечеть "коктейлями Молотова"

Зловмисники кинули в будівлю мечеті кілька скляних пляшок із запальною сумішшю, однак молитовний будинок постраждав несильно, повідомляє ТСН.

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"Місцеві жителі, як мусульмани, так і християни, дивуються і вважають, що сталася провокація, оскільки це перший подібний випадок в селі, де дуже дружньо проживають представники різних національностей і віросповідання. Свідченням тому є те, що мусульманська мечеть і православний храм розташовані один навпроти одного", - йдеться в повідомленні організації "Духовне управління мусульман Криму".