В Криму невідомі закидали мечеть "коктейлями Молотова"
03:27, 28 квітня 2015Суспільство
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У Криму в ніч з 25 на 26 квітня невідомі намагалися підпалити мечеть в селі Скалисте Бахчисарайського району.
В Криму невідомі закидали мечеть "коктейлями Молотова" / qmdi.org
Зловмисники кинули в будівлю мечеті кілька скляних пляшок із запальною сумішшю, однак молитовний будинок постраждав несильно, повідомляє ТСН.
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"Місцеві жителі, як мусульмани, так і християни, дивуються і вважають, що сталася провокація, оскільки це перший подібний випадок в селі, де дуже дружньо проживають представники різних національностей і віросповідання. Свідченням тому є те, що мусульманська мечеть і православний храм розташовані один навпроти одного", - йдеться в повідомленні організації "Духовне управління мусульман Криму".
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