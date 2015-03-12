Чехія запідозрила трьох росіян у шпигунстві
13:42, 12 березня 2015Світ
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Три співробітника російського МЗС потрапили під підозру чеської влади у шпигунстві.
Між Росією і Чехією розгорівся шпигунський скандал / flickr.com/photos/james_clear
Служба інформації і безпеки Чехії запідозрила трьох російських дипломатів, які працювали в Празі, в шпигунстві.
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Про це повідомляє LB за інформацією Lidovky.cz.
За даними інтернет-порталу, росіяни вже покинули країну, оскільки їм не продовжили дозвіл на перебування в Чехії.
Наголошується, що Росія у відповідь заборонила перебування на своїй території співробітника чеського посольства в Москві, а також відмовила в акредитації ще одного дипломата.
Нагадаємо, в кінці січня трьох російських шпигунів затримали в США.
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