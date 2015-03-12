Чехія запідозрила трьох росіян у шпигунстві

Служба інформації і безпеки Чехії запідозрила трьох російських дипломатів, які працювали в Празі, в шпигунстві.

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Про це повідомляє LB за інформацією Lidovky.cz.

За даними інтернет-порталу, росіяни вже покинули країну, оскільки їм не продовжили дозвіл на перебування в Чехії.

Наголошується, що Росія у відповідь заборонила перебування на своїй території співробітника чеського посольства в Москві, а також відмовила в акредитації ще одного дипломата.

Нагадаємо, в кінці січня трьох російських шпигунів затримали в США.