Чехія запідозрила трьох росіян у шпигунстві

13:42, 12 березня 2015
Світ
206 0

Три співробітника російського МЗС потрапили під підозру чеської влади у шпигунстві.

flickr.com/photos/james_clear

Служба інформації і безпеки Чехії запідозрила трьох російських дипломатів, які працювали в Празі, в шпигунстві.

Читайте такожУ Чехії пройдуть масштабні навчання НАТО

Про це повідомляє LB за інформацією Lidovky.cz.

За даними інтернет-порталу, росіяни вже покинули країну, оскільки їм не продовжили дозвіл на перебування в Чехії.

Наголошується, що Росія у відповідь заборонила перебування на своїй території співробітника чеського посольства в Москві, а також відмовила в акредитації ще одного дипломата.

Нагадаємо, в кінці січня трьох російських шпигунів затримали в США.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter