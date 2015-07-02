Поліція Тунісу затримала 12 підозрюваних в організації теракту на пляжі

Влада не уточнює, що саме інкримінують затриманим і при яких обставинах було проведене затримання, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

При цьому наголошується, що затримані тренувалися на території в тому ж таборі підготовки бойовиків, що і безпосередній виконавець злочину. Крім того, зараз розшукуюють ще двох можливих бойовиків.

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За даними влади Тунісу, крім виконавця теракту в Сусі в тому ж тренувальному таборі бойовиків, розташованому в Лівії, навчалися двоє чоловіків, які вбили в березні 21 особу в туніському музеї Бардо.

Теракт на пляжі в місті Сус стався 26 червня. Його виконавець прибув з моря на човні, сховавши автомат у пляжну парасольку. На березі він почав стріляти по туристам, убивши 38 осіб і поранивши ще кілька десятків.

Відповідальність за теракт узяло на себе екстремістське угруповання "Ісламська держава", діяльність якого заборонене в багатьох країнах.