У Тунісі затримали трьох бойовиків, які розстріляли понад 20 осіб в музеї

Правоохоронні органи Тунісу затримали трьох бойовиків, які брали участь у нападі на музей Бардо в столиці країни 18 березня. Про це в ефірі французького телеканалу BFM-TV повідомив глава МЗС Тунісу Тайєб Баккуш, пише LB.ua.

"Трьох злочинців було затримано, четвертий зараз став об'єктом посилених розшуків", - додав він.

Раніше прем'єр-міністр Тунісу Хабіб Ессід (Habib Essid) заявив, що двох нападників на музей ліквідовано. Ймовірно, це громадяни Тунісу Яссін Абід (Yassine Abidi) і Хатем ХахноІ (Hatem Khachnaoui), передає агентство AFP.

Згідно з непідтвердженою інформацією, теракт організували бойовики з угрупування "Окба ібн Нафаа", що пов'язане з "Аль-Каїдою в країнах ісламського Магріба". Відповідальність за напад поки ніхто на себе не взяв.

У середу, 18 березня, переодягнені у військову форму бойовики під'їхали до будівлі парламенту Тунісу, відкрили хаотичний вогонь, після чого увірвалися в розташований поблизу музей, де захопили заручників.

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За даними влади, в результаті нападу на музей в Тунісі загинула 21 особа, включаючи 17 іноземців. Як уточнює агентство Рейтер, в їх числі - двоє громадян Польщі та четверо італійців, двоє колумбійців, п'ятеро японців, двоє іспанців, австралієць і француз.

Крім того, поранення отримали італійці, поляки, французи, японці, громадяни Тунісу, жителі ПАР і росіяни. Всього - понад 40 осіб.