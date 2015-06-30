Терорист з Тунісу проходив тренування в таборах лівійських бойовиків - джерело

Про це повідомляє Reuters з посиланням на офіційне джерело.

"Слідство показало, що Сейфуддін Ар-Резкі підтримував контакт з бойовиками в Лівії і найімовірніше проходив тренування в лівійських таборах", —повідомило джерело.

Поліція Тунісу затримала кількох осіб, які підозрюються у причетності до теракту.

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Нагадаємо, минулої п'ятниці бойовик відкрив стрілянину в готелі Imperial, розташованому в курортній зоні Ель-Кантауї поблизу міста Сус. Раніше повідомлялося, що терорист був студентом. Молодий чоловік відвідував збори в підпільних мечетях, не зареєстрованих офіційно, і зустрічався з радикальними ісламістами в місті Кайруан.

Згідно з останніми даними, кількість жертв теракту склала 40 осіб, ще близько 40 отримали поранення різного ступеня тяжкості.