Китай обговорює з ЄС вирішення кризи Греції

Про це повідомляє ZN.ua.

Китай неодноразово заявляв, що виступає за єдину Європу і, хотів би бачити Грецію в єврозоні.

"Китай наразі веде активні переговори з ЄС і Грецією щодо того, як вирішити цю кризу. Ми віримо в те, що завдяки зусиллям усіх сторін, його вдасться врегулювати належним чином. Тому що це рішення буде мати величезний вплив не тільки на Грецію та ЄС, але й на всю світову економіку в цілому", — заявив заступник голови МЗС КНР Чен Гопін на брифінгу в понеділок, 6 липня.

Китай неодноразово заявляв, що виступає за єдину Європу і хотів би бачити Грецію в єврозоні.

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Греки на референдумі сказали "ні" кредиторам - більше 61% учасників референдуму в неділю не захотіли продовжити заходи економії в обмін на продовження кредитування; на вимоги європейських кредиторів готові погодитися лише 39% громадян країни. Уряд Греції вже прокоментував перші підсумки референдуму.

Офіційний представник кабінету Гаврііл Сакелларідіс заявив, що Греція хоче негайно відновити переговори з міжнародними кредиторами з метою укладення угоди щодо своєї заборгованості.

"Переговори, які незабаром розпочнуться, повинні бути завершені дуже швидко, можливо, навіть за 48 годин. Ми докладемо всіх зусиль, щоб швидко укласти угоду", - сказав він.

Лідери європейських країн починають консультації щодо подальших відносин з Грецією.

На 7 липня вже скликаний позачерговий саміт лідерів країн Євросоюзу. Також заплановано низку двосторонніх зустрічей між главами держав-членів єврозони. Сама єврозона, ймовірно, спроможна впоратися з кризою і можливими спекулятивними атаками.

Разом з тим Греції загрожує 20%-ве падіння економіки у разі виключення з єврозони, оскільки вимушена відмова Афін від євро і перехід на нову валюту значно збільшить держборг країни.