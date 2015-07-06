Президент Європарламенту закликав обговорити програму "гуманітарної допомоги" для Греції

Не пізніше, ніж на саміті єврозони, який запланований на 7 липня, повинна бути обговорена програма "гуманітарної допомоги" Греції, вважає глава Європейського парламенту Мартін Шульц (Martin Schulz).

Через дії грецького уряду жителі країни опинилися в тяжкому становищі, підкреслив Шульц в інтерв'ю телеканалу ARD увечері в неділю, 5 липня, передає DW.de.

Голова Європарламенту також засумнівався в тому, що в Греції 6 липня будуть відкриті банки, і назвав цю ідею небезпечною у зв'язку з можливим утворенням великого потоку людей, які бажають здійснити операції за рахунками.

Говорячи про референдум в Греції щодо вимог міжнародних кредиторів, глава Європарламенту заявив, що після нього Афіни повинні надати конструктивні пропозиції щодо подолання кризи. Крім того, Шульц не погодився з заявою прем'єр-міністра Греції Ципраса, згідно з якою "ні" греків по відношенню до заходів економії матиме позитивний вплив на ситуацію в країні, передає dpa.

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У Греції 5 липня відбувся референдум щодо вимог Єврокомісії, Європейського центробанку і Міжнародного валютного фонду проводити реформи в обмін на фінансову допомогу. В ході голосування 61,3 відсотка учасників висловилися проти реформ. Прем'єр-міністр Алексіс Ципрас, який раніше закликав греків голосувати "проти", заявив, що Греція відновить переговори з кредиторами з боргової кризи. Глава Європейської Ради Дональд Туск 7 липня скликає позачерговий саміт єврозони щодо ситуації, що склалася після референдуму.