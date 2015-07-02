Сербія посилить контроль за потоком мігрантів

Про це заявив прем'єр-міністр Сербії Александр Вучіч на зустрічі в Будапешті зі своїм угорським колегою Віктором Орбаном, повідомляє радіо "Свобода".

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Александр Вучіч сказав, що ідея Угорщини відмежуватися парканом для зупинення нелегальних мігрантів з Сербією останній "не подобається".

Віктор Орбан в свою чергу сказав, що 4-метровий паркан, який Угорщина хоче побудувати уздовж 175-кілометрової ділянки на кордоні з Сербією – це "вимушений захід", не спрямований проти свого південного сусіда.

Угорщина заявляє, що цьогоріч поліція затримала понад 67 тис. нелегальних мігрантів, більшість з цього числа прибувають із Сербії.

Понад 34 тис. мігрантів, головним чином, з Македонії та Болгарії, були затримані при спробі потрапити і залишитися на території Сербії.