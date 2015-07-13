Екс-посол Гербст: у США зростає кількість прихильників надання Україні оборонної зброї

Як передає кореспондент УНІАН, про це колишній посол США в Україні, директор Євразійського центру ім. Д. Патрічіу при Атлантичній раді США Джон Гербст заявив під час презентації звіту Атлантичної ради США під назвою "Ховаються на видноті: війна Путіна в Україні".

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Він зазначив, що "у Вашингтоні все більше зростає прихильна думка до того, щоб постачати захисну зброю Україні. До цієї думки схиляється Обама".

"Поступово там зростає переконання на високому рівні, що Росія становить загрозу для Америки через Україну. Думаю, що поступово, з часом США під певні гарантії нададуть захисну зброю Україні", - сказав Джон Гербст.

На його думку, якщо західні країні не введуть нові санкції проти Росії через її агресину політику проти України, то старі санкції продовжуватимуть діяти і давати свої результати.