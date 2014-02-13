У США звинувачують Росію у втручанні до внутрішніх справ України

Про це він написав в американському журналі The National Interest, порівнюючи офіційну позицію США і висловлювання радника президента Росії з українських питань Сергія Глазьєва.

«Сполучені Штати не закликали до відставки демократично обраного президента Януковича. Водночас США не засудили і демонстрантів, які закликають до його відставки через очевидно антидемократичний характер багатьох його дій. Вашингтон вважає, що мирне рішення вимагає домовленостей українського уряду і опозиції», – пише Гербст.

Читайте такожЛавров: спроби визначити за Україну, її майбутнє - безперспективніТим часом, пропозиції радника російського президента Путіна Сергія Глазьєва колишній посол США в Україні називає «прикладом безсумнівного іноземного втручання». Джон Гербст нагадав, що Глазьєв назвав учасників акцій протесту в Україні «путчистами» і закликав президента Януковича не вести переговори з ними.

Минулого тижня в інтерв’ю виданню Комерсант-Україна Сергій Глазьєв сказав, що в українська влада не має іншого варіанту дій, крім застосування сили. «В ситуації, коли влада стикається зі спробою державного перевороту, у неї просто немає іншого варіанту дій», – заявив російський експерт з питань України.