У Росії розбився п'ятий військовий літак за літо - стратегічний бомбардувальник Ту-95

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на управління прес-служби і інформації Міноборони Росії.

"14 липня о 9:50 мск при виконанні планового навчально-тренувального польоту в 80 кілометрів від Хабаровська зазнав аварії літак Ту-95МС. Екіпаж залишив літак", - сказано в повідомленні.

Читайте такожП'ята аварія за місяць у ВПС Росії: в Хабаровському краї розбився бомбардувальник, обидва пілоти загинулиПоліт виконувався без боєкомплекту. Літак впав в безлюдному районі. За даними джерела, Ту-95МС зазнав аварії в районі полігону Літовка. На землі руйнувань немає.

Причиною падіння польоту Ту-95МС стала відмова трьох силових установок, повідомило джерело. За його інформацією, літак Ан-12 і два вертольоти Мі-8 підняті на пошук екіпажу бомбардувальника.

Це шоста позаштатна ситуація в російських ВВС з початку літа і п'ята авіакатастрофа. Раніше, 4 червня, в РФ за день розбилися два військові літаки - біля кордонів з Україною, у Воронезькій області новітній фронтовий бомбардувальник Су-34, а також в районі полігону «Ашулук» (Астраханська область) винищувач МіГ-29.

8 червня в Амурській області за межі злітно-посадкової смуги викотився стратегічний бомбардувальник Ту-95, кілька членів екіпажу отримали травми.

3 липня в Краснодарському краї, біля кордонів з Україною, розбився винищувач Міг-29. Пілот літака катапультувався і був евакуйований.

6 липня також у Хабаровському краї розбився бомбардувальник Су-24М, обидва пілоти загинули.