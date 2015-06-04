У Росії за день розбилися два військові літаки, і вперше в історії ВПС РФ - новітній бомбардувальник

У Росії за день розбилися два військові літаки - біля кордонів з Україною, у Воронезькій області новітній фронтовий бомбардувальник Су-34, а також у районі полігону «Ашулук» (Астраханська область) винищувач Міг-29.

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За даними Міноборони РФ, у Су-34 лопнуло колесо, після чого він перекинувся. Збиток встановлюється. За попередніми даними, ніхто не постраждав, руйнувань на землі немає. Інцидент стався на аеродромі «Бутурлинівка». Це перша подія з цим новітнім літаком в історії ВПС РФ.

Навчальний винищувач Міг-29 розбився під Астраханню, за попередніми даними, через відмову техніки. Польоти цього типу літаків за рішенням головкому ВПС РФ припинено. Для встановлення причини та обставин аварії у район падіння літака відбула комісія головкомату ВПС. «За попередньою інформацією, причиною аварії стала відмова техніки», - пояснили в Міноборони РФ. Льотчики катапультувалися.