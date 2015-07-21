Обвинувачений у вбивстві Нємцова брав участь у штурмі Будинку друку в Грозному

Про це повідомляє "Росбалт", посилаючись на власні джерела.

Зі слів Дадаєва стало відомо, що він першим увірвався до школи і відразу поруч пролунав вибух — один з бойовиків кинув гранату. Хвилею Заура підняло у повітря і вдарило об стіну. Він отримав контузію, але зміг продовжити бій.

Крім того, джерело повідомило, що поки лікарі не винесли своє рішення, але, швидше за все, Дадаєв буде визнаний осудним.

Читайте такожНезадовго до вбивства Нємцов заявляв, що Путін може його вбити

Зазначимо, що, згідно з останніми свідченнями свідків, Дадаєв брав участь у спецоперації в Будинку друку і школі, вже готуючись до нападу на Нємцова.

Один зі свідків заявив, що ще в жовтні 2014 року обвинувачений купив у Москві автомобіль ЗАЗ, який використовувався під час вбивства політика.

Раніше стало відомо, що ймовірний вбивця Бориса Нємцова Заур Дадаєв у момент замаху був не відставним, як вважалося раніше, а чинним офіцером полку внутрішніх військ "Північний".