У справі про вбивство Нємцова з'явився новий фігурант - ЗМІ

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на «Коммерсантъ».

Відзначається, що ім'я Русик фігурувало в початкових показаннях обвинуваченого у справі, колишнього офіцера МВС Заура Дадаєва.

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«Він повідомив, що деякий Русик надав йому та іншим передбачуваним учасникам змови автомобіль ZAZ Chance, пістолет і патрони. При цьому він пообіцяв за ліквідацію Нємцова, який підтримав публікацію карикатур на пророка Мухаммеда, 25 мільйонів рублів. Пізніше від цих показань Дадаєв відмовився, заявивши, що дав їх під тортурами», - йдеться в повідомленні.

Потім інший обвинувачений Темерлан Ескерханов, повідомив, що Русиком може бути людина, яка управляла Mercedes ML. Оскільки машина, за версією Слідчого комітету, могла належати Геремєєву, слідство припустило, що саме він є згаданим Русиком.

Однак Геремєєва знайти і допитати слідчим не вдалося. За деякими даними, він виїхав в ОАЕ.

Незважаючи на це, слідство виявляє інтерес до жителя Чечні Руслана Мухадинова. За дорученням ГСУ СКР співробітники правоохоронних органів республіки з'їздили до нього додому. Допит родичів, однак, результатів не дав.

Самого Мухадинова знайти слідству поки не вдалося. При цьому було встановлено, що саме він користувався Mercedes ML в Москві, а отже, міг зустрічатися з обвинуваченими у вбивстві.

Слідство має намір пред'явити його фотографію на впізнання Ескерханову, який, на відміну від Дадаєва, від своїх свідчень не відмовлявся.

Як відомо, Нємцов був застрелений ввечері 27 лютого на Великому Москворецком мосту в центрі Москви. У політика потрапило чотири кулі, він помер на місці. Знаходилася поруч з Нємцовим в момент вбивства українська фотомодель Анна Дурицька не постраждала. За підозрою у вбивстві заарештовано п'ять осіб.

Як повідомляв УНІАН, Державна дума РФ відмовилася провести парламентське розслідування вбивства Нємцова.