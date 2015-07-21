Чуркін стверджує, що Радбез ООН спробує об'єднати резолюції Малайзії та РФ щодо катастрофи Boeing

Про це повідомив постійний представник РФ при ООН Віталій Чуркін за підсумками закритої зустрічі Ради безпеки, передає ТАСС.

"Якихось твердих результатів або домовленостей не досягнуто, але все ж, на мій погляд, дуже важливо, що ми попрощалися із настроєм спробувати знайти спільну позицію і спробувати подивитися, як підхід, запропонований малайзійською стороною, і підхід, запропонований нами, об'єднати для того, щоб Рада Безпеки могла зробити наступний крок", - сказав дипломат.

Читайте такожРосія представила свою резолюцію Радбезу ООН по МН17 і скликала нараду для обговорення

Чуркін також зазначив, що Росія пропонує посилити роль генерального секретаря ООН у розслідуванні авіакатастрофи.

За його словами, наразі не призначено жодних подальших консультацій щодо проекту резолюції. Постпред РФ також не став будувати припущень щодо того, коли документ може бути розглянутий.

"Поки маємо переварити все, що відбулося сьогодні. Подивимося, що буде далі", - наголосив він.

Раніше Росія представила Радбезу ООН свою резолюцію щодо МН17 і скликала нараду для обговорення.

Як повідомляв УНІАН, раніше Малайзія внесла проект резолюції про створення міжнародного трибуналу з розслідування авіакатастрофи рейсу MH17 в Донецькій області в липні 2014 року.

З ініціативою створення трибуналу виступили Австралія, Бельгія, Нідерланди, Швеція та Україна. Росія не підтримує цю пропозицію.

Довідка УНІАН. 17 липня 2014 року в небі над Донецькою областю проросійські терористи збили літак компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Всі 298 осіб, що перебували на борту, загинули. Переважна більшість з них - 194 пасажири - були громадянами Нідерландів, 38 - громадянами Австралії.

Літак впав у зоні, контрольованій бойовиками.

Тіла загиблих перевезли в Нідерланди для проведення впізнання та експертиз. Україна делегувала розслідування катастрофи літака Нідерландам.