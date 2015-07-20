Росія представила свою резолюцію Радбезу ООН по МН17 і скликала нараду для обговорення

Про це заявив журналістам постійний представник РФ при ООН Віталій Чуркін, повідомляє ТАСС.

За його словами, для обговорення документа російська делегація скликала закриту нараду, яка відбудеться о 15:00 (22:00 за Києвом).

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"Ми знаходимося в процесі консультацій. Ми представили свій власний проект резолюції. Ми скликали нараду в 3 години дня, щоб обговорити її", - сказав дипломат.

Як повідомляв УНІАН, раніше Малайзія внесла проект резолюції про створення міжнародного трибуналу з розслідування авіакатастрофи рейсу MH17 в Донецькій області в липні 2014 року.

З ініціативою створення трибуналу виступили Австралія, Бельгія, Нідерланди, Швеція та Україна. Росія не підтримує цю пропозицію.

Довідка УНІАН. 17 липня 2014 року в небі над Донецькою областю проросійські терористи збили літак компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Всі 298 чоловік, що знаходилися на борту, загинули. Переважна більшість з них - 194 пасажира - були громадянами Нідерландів, 38 - громадянами Австралії.

Літак впав в зоні, контрольованій бойовиками.

Тіла загиблих перевезли в Нідерланди для проведення впізнання та експертиз. Україна делегувала розслідування катастрофи літака Нідерландам.