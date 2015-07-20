Малайзія чекає рішучих кроків Радбезу ООН щодо створення трибуналу по Boeing-777

Малайзія і раніше підтримувала ідею створення міжнародного трибуналу разом з іншими державами, які схвалюють цю ініціативу. У МЗС країни вперше озвучили власну позицію з цього приводу, повідомляє українська служба "Німецької хвилі".

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"Важливо для Ради безпеки ООН вжити чітких та рішучих кроків проти винних у збитті літака рейсу МH17 та надіслати чіткий сигнал. Створення трибуналу на цій стадії відповідає практиці Ради безпеки ООН. Суддів, прокурора та секретаря має призначити генсек ООН", - зазначається у заяві відомства.

"Усі інші спеціальні кримінальні суди та трибунали були створені до завершення слідства", - йдеться у заяві.

Як відомо, раніше делегація Малайзії офіційно внесла до Ради безпеки ООН проект резолюції про створення міжнародного трибуналу для розслідування причин катастрофи рейсу МН17 на сході України.

До створення трибуналу закликали й інші країни-члени ООН - Австралія, Бельгія, Нідерланди, а також Україна. Російська сторона, яка має право вето в Радбезі ООН, вже оголосила, що не підтримує цю ідею.