Після учорашнього теракту Туреччина вирішила посилити охорону на кордоні із Сирією

Прем'єр-міністр Туреччини Ахмет Давутоглу заявив, що Туреччина «продовжуватиме здійснення всіх необхідних заходів проти «Ісламської держави», повідомляє "Радіо Свобода".

Він також додав: «Заходи на нашому кордоні з Сирією буде посилено».

У Стамбулі поліція застосувала сльозогінний газ, водомети і гумові кулі для розгону курдських демонстрантів, які звинуватили уряд Туреччини в скоєнні атаки.

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Як повідомляв УНІАН, в результаті терористичної атаки в повіті Суруч в провінції Шанліурфа загинули 30 людей, близько 100 отримали поранення. Вибуховий пристрій було приведено в дію біля входу в будівлю культурного центру Амара, в якому проживає близько 300 людей, представників Федерації молодіжних спільнот соціалістів. У зв'язку з цим більша частина постраждалих і загиблих - це члени Федерації.

Бомбу, імовірно, міг привести в дію смертник з числа бойовиків терористичного угруповання "Ісламська держава".