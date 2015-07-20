Число жертв теракту в Туреччині зросло до 30 осіб
19:17, 20 липня 2015Світ
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Кількість загиблих внаслідок теракту в турецькому місті Суруч збільшилася до 30 осіб, ще 76 осіб отримали поранення.
REUTERS
Про це повідомляє видання Daily Sabah, пише Європейська правда.
Як зазначається, 23 особи було вбито на місці вибуху, ще сім померли в лікарні від отриманих ран.
Кількість загиблих підтвердив губернатор округу Суруч Абдула Чіфтчі. За його словами, 20 осіб досі перебувають в критичному стані.
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Водночас, як повідомляє видання Todays Zaman, кількість поранених перевищує сто осіб.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 20 липня,стався вибух у турецькому місті Суруч на кордоні із Сирією.
Пізніше стало відомо, що самопідрив могла здійснити 18-річна дівчина, яка належить до "Ісламської держави".
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