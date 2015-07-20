Число жертв теракту в Туреччині зросло до 30 осіб

Про це повідомляє видання Daily Sabah, пише Європейська правда.

Як зазначається, 23 особи було вбито на місці вибуху, ще сім померли в лікарні від отриманих ран.

Кількість загиблих підтвердив губернатор округу Суруч Абдула Чіфтчі. За його словами, 20 осіб досі перебувають в критичному стані.

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Водночас, як повідомляє видання Todays Zaman, кількість поранених перевищує сто осіб.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 20 липня,стався вибух у турецькому місті Суруч на кордоні із Сирією.

Пізніше стало відомо, що самопідрив могла здійснити 18-річна дівчина, яка належить до "Ісламської держави".