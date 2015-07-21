Країни ЄС домовилися перерозподілити 32 тисячі мігрантів

Про це йдеться в офіційній заяві за результатами засідання, повідомляє "ЄвроПравда".

Проте варто зазначити, що рішення щодо перерозподілу решти 7 тис. 744 мігрантів повинні ухвалити до кінця року.

Крім того, країни Європейського союзу узгодили перерозподіл 22 тис. 504 біженців, які наразі перебувають у таборах поза межами ЄС.

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Найбільшу кількість мігрантів погодилися прийняти Німеччина - 10 тис. 500 шукачів притулку та 1 тис. 600 біженців.

Водночас Угорщина відмовилася приймати як шукачів притулку, так і біженців.

Table with provisional figures of 54.760 persons to be relocated or resettled, as agreed today at #JHA Council pic.twitter.com/JHPASKHN1m — EU Council Press (@EUCouncilPress) July 20, 2015

Очікується, що офіційне рішення щодо перерозподілу мігрантів приймуть після висновку Європарламенту у вересні.