Країни ЄС домовилися перерозподілити 32 тисячі мігрантів

09:58, 21 липня 2015
Світ
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Очільники міністерств закордонних справ країн ЄС узгодили план з перерозподілу 32 тисяч мігрантів, які прибули до Італії та Греції.

REUTERS

Про це йдеться в офіційній заяві за результатами засідання, повідомляє "ЄвроПравда".

Проте варто зазначити, що рішення щодо перерозподілу решти 7 тис. 744 мігрантів повинні ухвалити до кінця року.

Крім того, країни Європейського союзу узгодили перерозподіл 22 тис. 504 біженців, які наразі перебувають у таборах поза межами ЄС.

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Найбільшу кількість мігрантів погодилися прийняти Німеччина - 10 тис. 500 шукачів притулку та 1 тис. 600 біженців.

Водночас Угорщина відмовилася приймати як шукачів притулку, так і біженців.

Очікується, що офіційне рішення щодо перерозподілу мігрантів приймуть після висновку Європарламенту у вересні.

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