Країни ЄС домовилися перерозподілити 32 тисячі мігрантів
Очільники міністерств закордонних справ країн ЄС узгодили план з перерозподілу 32 тисяч мігрантів, які прибули до Італії та Греції.
Про це йдеться в офіційній заяві за результатами засідання, повідомляє "ЄвроПравда".
Проте варто зазначити, що рішення щодо перерозподілу решти 7 тис. 744 мігрантів повинні ухвалити до кінця року.
Крім того, країни Європейського союзу узгодили перерозподіл 22 тис. 504 біженців, які наразі перебувають у таборах поза межами ЄС.
Читайте такожБерегова охорона Італії за день врятувала 2700 нелегальних мігрантів у Середземному морі
Найбільшу кількість мігрантів погодилися прийняти Німеччина - 10 тис. 500 шукачів притулку та 1 тис. 600 біженців.
Водночас Угорщина відмовилася приймати як шукачів притулку, так і біженців.
Table with provisional figures of 54.760 persons to be relocated or resettled, as agreed today at #JHA Council pic.twitter.com/JHPASKHN1m
— EU Council Press (@EUCouncilPress) July 20, 2015
Очікується, що офіційне рішення щодо перерозподілу мігрантів приймуть після висновку Європарламенту у вересні.